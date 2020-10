Bufera al Grande Fratello Vip | insulti ad Adua e Pierpaolo Pretelli

(Di venerdì 9 ottobre 2020)alVip 2020 per alcune frasi rivolte adDel Vesco e. Ecco cos’è successo.alVip 2020 per alcune frasi pronunciate nei confronti diDel Vesco, ma soprattutto di. A finire nel mirino del web è stata Elisabetta Gregoraci che avrebbe scatenato la … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoitcultura : Grande Fratello Vip, bufera tra Elisabetta Gregoraci e Adua del vesco - zazoomblog : Grande Fratello Vip bufera tra Elisabetta Gregoraci e Adua del vesco - #Grande #Fratello #bufera #Elisabetta - pairsonnalitesF : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini rompe il silenzio su Adua Del Vesco: 'È una finissima ...: La ragazza infatt… - Dondolino72 : RT @forzaroma: Bufera sul #ManchesterUnited per la cessione di #Smalling: 'Grande difensore, che errore darlo alla Roma' #ASRoma https://t… - infoitsport : Bufera sul Manchester per la cessione di Smalling: “Grande difensore, che errore darlo alla Roma” -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Grande

Corriere dello Sport

Portare il privato in pubblico, conoscendo la tua e la mia riservatezza, non ci appartiene. E sappi che l’intervista che ho rilasciato non era solo racchiusa in quei tre… Leggi ...Al Grande Fratello Vip le frasi volgari e spinte pronunciate da Andrea Zelletta nei confronti di Matilde Brandi stanno generando un putiferio. Il gieffino è fidanzato con Natalia Paragoni, che lo aspe ...