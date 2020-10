A chi spetta riparare il pavimento in affitto? Cosa dice la legge (Di venerdì 9 ottobre 2020) Abbiamo già parlato diverse volte del contratto di affitto e dei rapporti intercorrenti tra proprietario dell’immobile ed inquilino (leggi qui ad esempio con riferimento al caso dell’acquisto di un’abitazione con già all’interno un inquilino che ci vive). Lo facciamo nuovamente, stante la mole di questioni pratiche che possono emergere ed emergono dall’estrema varietà di situazioni quotidiane: per esempio chi deve pagare le spese di rifacimento e messa in ordine dal pavimento? chi si deve occupare del parquet danneggiato o usurato o della moquette? Insomma, è tenuto al pagamento dei lavori, il locatore o l’inquilino? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sui lavori manutenzione casa in affitto e chi paga tra inquilino e proprietario, clicca qui. ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 ottobre 2020) Abbiamo già parlato diverse volte del contratto die dei rapporti intercorrenti tra proprietario dell’immobile ed inquilino (leggi qui ad esempio con riferimento al caso dell’acquisto di un’abitazione con già all’interno un inquilino che ci vive). Lo facciamo nuovamente, stante la mole di questioni pratiche che possono emergere ed emergono dall’estrema varietà di situazioni quotidiane: per esempio chi deve pagare le spese di rifacimento e messa in ordine dal? chi si deve occupare del parquet danneggiato o usurato o della moquette? Insomma, è tenuto al pagamento dei lavori, il locatore o l’inquilino? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sui lavori manutenzione casa ine chi paga tra inquilino e proprietario, clicca qui. ...

pdnetwork : Solidarietà ai segretari e alle sedi PD attaccate dai neofascisti di Azione Frontale. Ai partigiani di oggi spetta… - FelettiDavide : @NataStanca91 @Valenti00278189 @Drittorovescio_ La misericordia spetta in ultima a Dio,ma i cani, purtroppo per lor… - Notiziedi_it : Invalidità civile, via libera all’aumento: a chi spetta - VMangiapia : La felicità di chi ancora non sa cosa gli spetta con la 13??. #sençalkapimi - zazoomblog : Congedo figli in quarantena: a chi spetta l’indennità del 50% della retribuzione - #Congedo #figli #quarantena:… -