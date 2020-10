“Willy? Non mi ricordo neanche di lui”, dice Gabriele Bianchi (Di giovedì 8 ottobre 2020) I due fratelli Gabriele e Marco Bianchi rilasciano dichiarazioni confuse e si contraddicono anche tra loro. A detta dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, il giovane Willy Monteiro Duarte non è stato toccato da nessuno di loro due e ha soltanto ricevuto un paio di colpi mentre giaceva a terra, nella confusione del momento. … L'articolo “Willy? Non mi ricordo neanche di lui”, dice Gabriele Bianchi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 8 ottobre 2020) I due fratellie Marcorilasciano dichiarazioni confuse e si contraddicono anche tra loro. A detta dei fratelli Marco e, il giovane Willy Monteiro Duarte non è stato toccato da nessuno di loro due e ha soltanto ricevuto un paio di colpi mentre giaceva a terra, nella confusione del momento. … L'articolo “Willy? Non midi lui”,proviene da leggilo.org.

