Violantini Cirio, tre denunce per minacce aggravate -

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - Sono stati denunciati per minacce aggravate i tre giovani perquisiti stamani dalla Digos della questura di Torino, guidata da Carlo Ambra, per i volantini con il volto del ...(ANSA) – TORINO, 08 OTT – Sono stati denunciati per minacce aggravate i tre giovani perquisiti stamani dalla Digos della questura di Torino, guidata da Carlo Ambra, per i volantini… ...