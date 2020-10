Un divano a Tunisi, la recensione: Golshifteh Farahani novella Freud in una garbata commedia esotica (Di giovedì 8 ottobre 2020) La recensione di Un divano a Tunisi, vivace commedia interpretata da Golshifteh Farahani nei panni di una donna determinata a far scoprire la psicanalisi ai Tunisini. Si sa che gli psicanalisti sono i primi ad avere problemi. Ce lo conferma la recensione di Un divano a Tunisi, garbata commedia mediorientale interpretata dall'attrice iraniana Golshifteh Farahani. Capelli scomposti, abiti casual, la bella Golshifteh interpreta Selma, 35enne Tunisina emigrata con la famiglia a Parigi quando era piccola che decide inspiegabilmente di fare ritorno a Tunisi, dagli zii, dopo la laurea in psicologia per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ladi Un, vivaceinterpretata danei panni di una donna determinata a far scoprire la psicanalisi aini. Si sa che gli psicanalisti sono i primi ad avere problemi. Ce lo conferma ladi Unmediorientale interpretata dall'attrice iraniana. Capelli scomposti, abiti casual, la bellainterpreta Selma, 35ennena emigrata con la famiglia a Parigi quando era piccola che decide inspiegabilmente di fare ritorno a, dagli zii, dopo la laurea in psicologia per ...

Un divano a Tunisi, di Manele Labidi

Dal panettiere a cui piace vestirsi da donna, alla parrucchiera di successo che non sopporta la madre, dall’ex militare che soffre di manie di persecuzione, all’imam depresso, Un divano a Tunisi è un ...

Jurassic World: Dominion si aggiunge all'elenco dei titoli posticipati al 2022. In Italia Lacci mantiene la prima posizione al box office con 38mila euro.

Dal panettiere a cui piace vestirsi da donna, alla parrucchiera di successo che non sopporta la madre, dall'ex militare che soffre di manie di persecuzione, all'imam depresso, Un divano a Tunisi è un ...