Trump, video controcorrente: «Il mio contagio? Una benedizione di Dio» (Di giovedì 8 ottobre 2020) E' tornato nello Studio Ovale della Casa Bianca, Donald Trump. E da lì ha diffuso un video apparentemente controcorrente: «Il mio contagio? Penso sia stata una benedizione di Dio, una benedizione sotto mentite spoglie» Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 ottobre 2020) E' tornato nello Studio Ovale della Casa Bianca, Donald. E da lì ha diffuso unapparentemente: «Il mio? Penso sia stata unadi Dio, unasotto mentite spoglie»

andreapurgatori : Trump lo spavaldo e la seconda ondata del contagio globale che spaventa. La pandemia è“FUORI CONTROLLO”? #Atlantide… - Open_gol : Coronavirus, Fauci avverte Trump: «È in uno stadio iniziale della malattia. Non è escluso un peggioramento». Il v… - Agenzia_Ansa : 'Ci sono molte aziende nella fase finale del vaccino, avremo il vaccino tra pochissimo tempo, penso prima delle ele… - BaumgartnerGeo : RT @emilianobos: Il “sondaggio” con le monetine Me lo ha raccontato Mike, messicano, proprietario del ristorante “Roasters” qui a Vega, in… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Ci sono molte aziende nella fase finale del vaccino, avremo il vaccino tra pochissimo tempo, penso prima delle elezioni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump video Trump in un video sui social: "Sono tornato allo Studio Ovale, sto bene | Una benedizione aver preso il coronavirus" TGCOM CORONAVIRUS - Trump: il mio contagio è una benedizione di Dio

"Penso sia stata una benedizione di Dio, una benedizione sotto mentite spoglie": in un video postato su Twitter, Donald Trump ha definito cosi' il suo contagio da Covid che lo ha portato a scoprire il ...

Corte Suprema Usa, Pence accusa Harris: "Aumenterete numero giudici?"

(LaPresse) Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence e Kamala Harris, durante il dibattito di mercoledì sera, si sono scontrati ancora sulla Corte Suprema. Pence ha accusato Harris e Biden di vol ...

"Penso sia stata una benedizione di Dio, una benedizione sotto mentite spoglie": in un video postato su Twitter, Donald Trump ha definito cosi' il suo contagio da Covid che lo ha portato a scoprire il ...(LaPresse) Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence e Kamala Harris, durante il dibattito di mercoledì sera, si sono scontrati ancora sulla Corte Suprema. Pence ha accusato Harris e Biden di vol ...