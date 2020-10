Traffico Roma del 08-10-2020 ore 11:30 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento congestionato il Traffico in via di Torrevecchia chiusa all’altezza di via Dei Cristofori per lavori in corso Traffico deviato e ripercussioni in tutta la zona circostante sulla viale di Tor di Quinto all’altezza della caserma Salvo D’Acquisto code a causa di un incidente difficoltà di circolazione sulla Ardeatina abbiamo Traffico intenso all’altezza del raccordo in via dei Prati Fiscali all’altezza di via Cavriglia avvenuto un incidente moderare la velocità altro incidente ad Acilia via di Saponara e via Bocchi dalla via Laurentina chiuso l’ingresso sul viadotto della Magliana in direzione della Portuense e di Fiumicino prestare attenzione mentre sulla via Tiburtina lavori all’altezza di via del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Luceverdeda Simone Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento congestionato ilin via di Torrevecchia chiusa all’altezza di via Dei Cristofori per lavori in corsodeviato e ripercussioni in tutta la zona circostante sulla viale di Tor di Quinto all’altezza della caserma Salvo D’Acquisto code a causa di un incidente difficoltà di circolazione sulla Ardeatina abbiamointenso all’altezza del raccordo in via dei Prati Fiscali all’altezza di via Cavriglia avvenuto un incidente moderare la velocità altro incidente ad Acilia via di Saponara e via Bocchi dalla via Laurentina chiuso l’ingresso sul viadotto della Magliana in direzione della Portuense e di Fiumicino prestare attenzione mentre sulla via Tiburtina lavori all’altezza di via del ...

VAIstradeanas : 11:50 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - PLRomaCapitale : #Roma: Via Ardeatina, #traffico rallentato causa incidente altezza via del Centro del Bivio. - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Pietro Cartoni, chiusura temporanea causa lavoro di pulitura altezza largo San Vincenzo de' Paoli. - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Laurentina - Divieto di transito per accertamenti tecnici sul cavalcavia ciclabile, altezza sv… - InfoAtac : #info #atac - Per lavori è chiusa al traffico via di Torrevecchia nel tratto compreso tra via dei Cristofori e via… -