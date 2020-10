Temptation Island, Salvo lancia mobile: furioso per Francesca (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora problemi durante Temptation Island con la coppia Salvo e Francesca: lo stesso ragazzo ha iniziato a lanciare mobili, il filmato Non finiscono i problemi nel resort di Temptation Island. Problemi in vista per la coppia formata da Salvo e Francesco con lo stesso ragazzo che ha iniziato a lanciare i mobili dopo il filmato … Leggi su viagginews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora problemi durantecon la coppia: lo stesso ragazzo ha iniziato are mobili, il filmato Non finiscono i problemi nel resort di. Problemi in vista per la coppia formata dae Francesco con lo stesso ragazzo che ha iniziato are i mobili dopo il filmato …

Darko41393632 : ???? allora mi sono accorto che non è vero ??????? Bisogna sapere quando possiamo ????Ti amo tanto ??????? Come no, ancora i… - drunkofthemoon : RT @eliscrivecose: Ma quanto cazzo è out of context Temptation Island il 7 ottobre, Maria mai più per favore - Notiziedi_it : ‘Temptation Island’ contro la Nazionale: ecco com’è andata la sfida degli ascolti tv - Ossessionato1 : App corriere dello sport con notizie del matrimonio di Elettra Lamborghini e la storia traballante di Alberto e Nun… - PolinskiStrikes : Le pagelle della quarta puntata di Temptation Island. #TemptationIsland -