Temptation Island: momenti TOP della puntata di ieri (Di giovedì 8 ottobre 2020) Se non avete visto la puntata di ieri di Temptation Island continuate a leggere! Ecco quali sono stati i momenti salienti di ieri, 7 Ottobre! Scopriamoli insieme! Anche la quarta puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena! Lacrime, sorrisi e rabbia. Sono state tante le emozioni che, anche ieri sera, hanno accompagnato i protagonisti di questa ottava stagione. Ecco cosa è successo ieri alle coppie dell’IsArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 ottobre 2020) Se non avete visto ladidicontinuate a leggere! Ecco quali sono stati isalienti di, 7 Ottobre! Scopriamoli insieme! Anche la quartadiè stata ricca di colpi di scena! Lacrime, sorrisi e rabbia. Sono state tante le emozioni che, anchesera, hanno accompagnato i protagonisti di questa ottava stagione. Ecco cosa è successoalle coppie dell’IsArticolo completo: dal blog SoloDonna

artvworld : RT @Marius58673695: #TemptationIsland Forse se rinasco in un'altra vita riuscirò a capire perché l'italiano medio si appassiona a questo g… - CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì #7ottobre 2020: Italia-Moldova, Chi l'ha visto? e Temptation Island, dati Auditel e share - Marius58673695 : #TemptationIsland Forse se rinasco in un'altra vita riuscirò a capire perché l'italiano medio si appassiona a ques… - Marius58673695 : Forse se rinasco in un'altra vita riuscirò a capire perché l'italiano medio si appassiona a questo genere di trasmi… - zazoomblog : Temptation Island Alberto e la single Nadia verso il weekend da sogno - #Temptation #Island #Alberto #single -