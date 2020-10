Stefano Accorsi racconta Lasciami andare a Oggi è un altro giorno

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Un’intervista come sempre emozionante e interessante quella diche aè unhato del filmche dapotremo vedere al cinema (foto). Con lui sul set Valeria Golino in un film drammatico, un film che forse non tutti riuscirebbero a vedere, lo ammette anche, ci sono film che lui stesso evita di guardare perché gli farebbero troppo male. “Nel film in realtà lei – riferendosi alla Golino – mi dice che nella casa dove ho perso mio figlio suo figlio vede un bambino che vuole il suo papà e la sua mamma e vuole che questo bambino se ne vada dalla sua camera, mi dice che c’è ...

altrogiornorai1 : RT @MiriEchelon: #oggièunaltrogiorno Ciao Stefano Accorsi! - MiriEchelon : #oggièunaltrogiorno Ciao Stefano Accorsi! - _bemyconstant_ : Che bono pure Stefano Accorsi - imironicc : Stefano Accorsi ha appena detto 'Bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo' Alice Allevi ti penso intensamente ???? - iburiedthedevil : Sto guardando l'intervista a Stefano Accorsi, ospite a 'Oggi è un altro giorno' e devo dire che è davvero uno degli attori che ammiro di più -

La domanda posta da Serena Bortone era in parte anche piena di panico dato che l'ospite di punta, ovvero Stefano Accorsi sembrerebbe che in quel momento non fosse ancora arrivato in studio e che a ...