Serie D, quali big match nel prossimo turno? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel week end si giocherà un’altra giornata di Serie D. Sarà la 3^ per alcuni gironi e la 4^ per altri. Vediamo quali partite potrebbero rivelare sorprese e quali altre sono big match che gli appassionati di Serie D non possono perdere in alcun modo. Serie D, i big match del prossimo weekendSerie D, i big match dal girone A al girone D Nel girone A, Caronnese-Città di Varese è uno dei match imperdibili. Grandi squadre con gradi società alle spalle, le due formazioni sono tra le favorite alla vittoria del girone. La Caronnese ha guadagnato 6 punti i 3 gare sin ora mentre il Varese ha giocato solo una volta perdendo contro il Sestri Levante. Per gli ospiti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel week end si giocherà un’altra giornata diD. Sarà la 3^ per alcuni gironi e la 4^ per altri. Vediamopartite potrebbero rivelare sorprese ealtre sono bigche gli appassionati diD non possono perdere in alcun modo.D, i bigdelweekendD, i bigdal girone A al girone D Nel girone A, Caronnese-Città di Varese è uno deiimperdibili. Grandi squadre con gradi società alle spalle, le due formazioni sono tra le favorite alla vittoria del girone. La Caronnese ha guadagnato 6 punti i 3 gare sin ora mentre il Varese ha giocato solo una volta perdendo contro il Sestri Levante. Per gli ospiti ...

Lega Pro, Ghirelli: «Protocollo stilato. Campionato da governare»

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato pubblicamente di varie tematiche, tra le quali anche quella sul Coronavirus ...

