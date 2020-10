Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata (Di giovedì 8 ottobre 2020) Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato. ATALANTA – Nerazzurri al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, si sono allenati a parte Gollini, Pessina e Piccini. Miranchuk ha svolto parte dell’allenamento in gruppo. BENEVENTO – Oggi doppia seduta di lavoro per gli uomini di Filippo Inzaghi. BOLOGNA – In relazione all’articolo apparso oggi sul Corriere dello Sport-Stadio dal titolo “Dijks fuori 4 mesi. Bologna nei guai”, il Bologna Fc 1909 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020)A, ledaidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano:, infortuni, squalifiche e mercato Gli aggiornamenti daidelle 20 squadre diA:, infortuni, squalifiche e mercato. ATALANTA – Nerazzurri al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, si sono allenati a parte Gollini, Pessina e Piccini. Miranchuk ha svolto parte dell’allenamento in gruppo. BENEVENTO – Oggi doppia seduta di lavoro per gli uomini di Filippo Inzaghi. BOLOGNA – In relazione all’articolo apparso oggi sul Corriere dello Sport-Stadio dal titolo “Dijks fuori 4 mesi. Bologna nei guai”, il Bologna Fc 1909 ...

Serie A – Il ds del Genoa: “A Verona giocheremo con la Primavera”

TORINO – Non sta passando un periodo facile la nostra Serie A: nelle ultime settimane, infatti, i club italiani sono stati falcidiati dal coronavirus, che ha colpito diversi giocatori e diversi membri ...

