"Sapete che fa mio marito?". Caterina Balivo mostra ogni cosa: "Lui si è allontanato sempre di più". Cosa succede nella loro vita (Di giovedì 8 ottobre 2020) Caterina Balivo non ha alcuna intenzione di coprirlo. Coprire chi? Vi starete chiedendo. Parliamo di suo marito, Guido Maria Brera, fortemente terrorizzato dal Coronavirus. Il marito di Caterina Balivo indossa la mascherina in auto anche quando sta accanto alla moglie: non la porta sotto al mento, non ci pensa nemmeno. Nonostante, ricordiamo, i due siano indiscutibilmente congiunti. Per non parlare all'aperto, poi, Guido quando si accomoda al tavolino del bar insieme a lei, preferisce allontanarsi da tutti. Il suo intento è non avere persone accanto. È la stessa Caterina Balivo a raccontare tutto il siparietto nelle sue storie di Instagram. È proprio la conduttrice 40enne ad inquadrare il marito in macchina, mentre mantiene ben salda la mascherina sul viso.

