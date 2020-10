"Ragazzina, non farlo mai più". Elisabetta Gregoraci sbrocca: scherzo sbagliato, brutalizzata Adua e gelo in casa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tensione nella casa del Grande Fratello Vip, il regno di Alfonso Signorini, su Canale 5. Il punto è che Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno tirato uno scherzo a Francesco Oppini, che però gli altri inquilini non hanno apprezzato. Adua ha infatti detto al figlio di Alba Parietti che la Mello le avrebbe rivelato un bacio tra loro, la notte precedente. Dunque, Adua ha intimato a Oppini di confessare. Lui si è arrabbiato: "Ma cosa stai dicendo? Sei ubriaca? Ci metto un minuto a non parlarti più". Poco dopo, Dayane Mello si è messa ha ridere e ha confessato lo scherzo. Che, come detto, non è piaciuto a tutti. In particolare non è piaciuto ad Elisabetta Gregoraci, che ha sbottato: "Non fatelo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tensione nelladel Grande Fratello Vip, il regno di Alfonso Signorini, su Canale 5. Il punto è cheDel Vesco e Dayane Mello hanno tirato unoa Francesco Oppini, che però gli altri inquilini non hanno apprezzato.ha infatti detto al figlio di Alba Parietti che la Mello le avrebbe rivelato un bacio tra loro, la notte precedente. Dunque,ha intimato a Oppini di confessare. Lui si è arrabbiato: "Ma cosa stai dicendo? Sei ubriaca? Ci metto un minuto a non parlarti;". Poco dopo, Dayane Mello si è messa ha ridere e ha confessato lo. Che, come detto, non è piaciuto a tutti. In particolare non è piaciuto ad, che ha sbottato: "Non fatelo ...

chetempochefa : “Prima di essere una sopravvissuta, o una senatrice, sono una nonna. Sono diventata anche la nonna di me stessa. E… - lennonspoetry : La quarantena mi ha fatto ripartire daccapo. Improvvisamente sono tornata la ragazzina di 13 anni che in classe ave… - feritaslan89 : Ma chi vi vuole vedere... mah tutta sta aria di continente per una ragazzina! Ah dimenticavo, non so se è vera ques… - ChiamatemiMello : @dlibyhxmarua Daje amo, mi raccomando non dimenticare che tu sei 'una ragazzina un po' goffa e con pochi amici ma c… - Massi1901 : @Lombardiamia @bvttaerfly_ @perchetendenza @BTS_twt I bts non attirano soltanto le ragazzine. Non so se conosci Joh… -