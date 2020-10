Questa foto è reale, ma non mostra «un fiore che sboccia una volta ogni 400 anni» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il 4 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una pianta dalla forma appuntita, di colore bianco e con delle grandi foglie verdi e rosse alla base. Lo scatto è stato fatto in alta quota. La foto è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post: «fotografo fortunato. fiore nell’Himalaya che sboccia una volta ogni 400 anni». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 4 ottobre 2020 – Fuori contesto Lo scatto non mostra un fiore che sboccia una volta ogni 400 anni. L’immagine, ... Leggi su facta.news (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il 4 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata unacheuna pianta dalla forma appuntita, di colore bianco e con delle grandi foglie verdi e rosse alla base. Lo scatto è stato fatto in alta quota. Laè accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post: «grafo fortunato.nell’Himalaya cheuna400». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 4 ottobre 2020 – Fuori contesto Lo scatto nonuncheuna400. L’immagine, ...

