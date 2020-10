Note di speranza, la notte della Società del Quartetto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nove vite, quelle di altrettanti compositori, per i nove inni al ritorno alla vita che hanno animato, nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano, la serata di inaugurazione della stagione concertistica 2020-2021, la centocinquantaseiesima dalla sua fondazione, della Società del Quartetto. Una serata straordinaria, intitolata Il canto della rinascita con l’intento di propiziare il ritorno definitivo della musica nei teatri, ovvero il ritorno dei teatri alla vita, come ha ricordato commossa la Presidentessa Ilaria Borletti Buitoni salutando le autorità in … Continua L'articolo Note di speranza, la notte della Società del Quartetto proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nove vite, quelle di altrettanti compositori, per i nove inni al ritorno alla vita che hanno animato, nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano, la serata di inaugurazionestagione concertistica 2020-2021, la centocinquantaseiesima dalla sua fondazione,Società del. Una serata straordinaria, intitolata Il cantorinascita con l’intento di propiziare il ritorno definitivomusica nei teatri, ovvero il ritorno dei teatri alla vita, come ha ricordato commossa la Presidentessa Ilaria Borletti Buitoni salutando le autorità in … Continua L'articolodi, laSocietà delproviene da il manifesto.

