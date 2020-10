“Non fare la pipì” e massacra di botte il figlio di 2 anni fino ad ammazzarlo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ha chiamato "ritardato" il suo bambino e poi lo ha ucciso di botte davanti ai suoi occhi. John Powers, 47 anni è stato condannato per l'omicidio del piccolo "JoJo" Gaborsky III di appena 2 anni, ma nei guai è finita anche la mamma del bambino, Candice Jones, 32 anni, che avrebbe assistito all'omicidio senza fare nulla. A scatenare l'ira dell'uomo sarebbe stato un piccolo incidente con il vasino, il bimbo non era riuscito ad usarlo in tempo e si era fatto la pipì sotto. Il 47enne è andato su tutte le furie e ha iniziato a colpirlo con una cintura. (Continua...) Quando il bambino ha mostrato imbarazzo per l'accaduto le cose sono peggiorate e Powers lo ha sbattuto a terra iniziando a colpirlo sotto gli occhi della mamma che ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ha chiamato "ritardato" il suo bambino e poi lo ha ucciso didavanti ai suoi occhi. John Powers, 47è stato condannato per l'omicidio del piccolo "JoJo" Gaborsky III di appena 2, ma nei guai è finita anche la mamma del bambino, Candice Jones, 32, che avrebbe assistito all'omicidio senzanulla. A scatenare l'ira dell'uomo sarebbe stato un piccolo incidente con il vasino, il bimbo non era riuscito ad usarlo in tempo e si era fatto la pipì sotto. Il 47enne è andato su tutte le furie e ha iniziato a colpirlo con una cintura. (Continua...) Quando il bambino ha mostrato imbarazzo per l'accaduto le cose sono peggiorate e Powers lo ha sbattuto a terra iniziando a colpirlo sotto gli occhi della mamma che ...

