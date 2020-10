Mille casi di Covid in più di ieri e l'emergenza diventa la Campania (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Continua a crescere il numero dei nuovi casi di Covid 19: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 4.458 nelle ultime ventiquattro ore, a fronte del +3.678 registrato ieri: il totale sale così a 338.398. Nuovo record del numero dei tamponi effettuati: 128.098. Le vittime di oggi sono 22, contro le 31 di ieri. Soltanto in Campania i nuovi casi sono stati oltre 750. Leggi su agi (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Continua a crescere il numero dei nuovidi Covid 19: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 4.458 nelle ultime ventiquattro ore, a fronte del +3.678 registrato: il totale sale così a 338.398. Nuovo record del numero dei tamponi effettuati: 128.098. Le vittime di oggi sono 22, contro le 31 di. Soltanto ini nuovisono stati oltre 750.

