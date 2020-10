Maltempo Piemonte: ripristinata la fibra, ospedali in Valsesia in rete (Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ stato riparato il guasto sulla linea che consente i collegamenti con l’ospedale di Borgosesia (Vercelli). Lo comunica l’Asl al termine di una parte dei lavori di ripristino della rete informatica con i presi’di ospedalieri Valsesiani, andata ko dopo il crollo del ponte che collegava Gattinara a Romagnano (Novara). L’esondazione della Sesia, oltre a mandare in frantumi il viadotto, aveva tranciato la fibra che assicurava il dialogo tra l’Asl e la rete ospedaliera del territorio. Il Ss. Pietro e Paolo è tornato pienamente operativo e i servizi sono stati ripristinati; dall’Asl informano che i pazienti che non sono riusciti ad eseguire le prestazioni in questi giorni saranno ricontattati per riprogrammare l’appuntamento. ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ stato riparato il guasto sulla linea che consente i collegamenti con l’ospedale di Borgosesia (Vercelli). Lo comunica l’Asl al termine di una parte dei lavori di ripristino dellainformatica con i presi’dierini, andata ko dopo il crollo del ponte che collegava Gattinara a Romagnano (Novara). L’esondazione della Sesia, oltre a mandare in frantumi il viadotto, aveva tranciato lache assicurava il dialogo tra l’Asl e laera del territorio. Il Ss. Pietro e Paolo è tornato pienamente operativo e i servizi sono stati ripristinati; dall’Asl informano che i pazienti che non sono riusciti ad eseguire le prestazioni in questi giorni saranno ricontattati per riprogrammare l’appuntamento. ...

