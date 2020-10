Louise Glück ha vinto il Nobel per la letteratura (Di giovedì 8 ottobre 2020) Come d’abitudine il giovedì della settimana dei Nobel è dedicato al più alto riconoscimento mondiale nel campo della letteratura. Dopo gli scandali e la sospensione nel 2018, l’anno scorso l’Accademia di Svezia aveva deciso di assegnare due premi, andati alla scrittrice polacca Olga Tokarczuk e all’autore tedesco Peter Handke. Quest’anno invece si è tornati alla tradizione: il premio Nobel per la letteratura 2020 è stato assegnato alla poetessa americana Louise Glück “per la sua distintissima voce poetica che con bellezza austera rende universale l’esistenza individuale“. Louise Glück ha vinto il Nobel per la letteratura Wired. Leggi su wired (Di giovedì 8 ottobre 2020) Come d’abitudine il giovedì della settimana deiè dedicato al più alto riconoscimento mondiale nel campo della. Dopo gli scandali e la sospensione nel 2018, l’anno scorso l’Accademia di Svezia aveva deciso di assegnare due premi, andati alla scrittrice polacca Olga Tokarczuk e all’autore tedesco Peter Handke. Quest’anno invece si è tornati alla tradizione: il premioper la2020 è stato assegnato alla poetessa americanaGlück “per la sua distintissima voce poetica che con bellezza austera rende universale l’esistenza individuale“.Glück hailper laWired.

