L’amore fuori dalla Casa di Elisabetta Gregoraci è Mr Rain? Barbara d’Urso fa chiarezza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Terremoto è la parola chiave che ruota intorno alla verità sull’amore segreto di Elisabetta Gregoraci. Con le sue dichiarazioni durante un momento di condivisione come tanti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, dove affermava di essere innamorata e di avere qualcuno ad aspettarla, la bella Elisabetta ha scatenato un vero e proprio putiferio e una caccia all’uomo misterioso. C’è davvero questa persona o è stato qualcosa che lei ha detto per allontanare Pierpaolo Petrelli dopo le delusioni ricevute prima durante la puntata di venerdì 2 ottobre e nei giorni successivi quando, per scherzo, lo ha trovato a letto con Guenda? E se quest’uomo del mistero esiste davvero chi è? A cercare di svelare l’arcano c’è, come sempre ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Terremoto è la parola chiave che ruota intorno alla verità sull’amore segreto di. Con le sue dichiarazioni durante un momento di condivisione come tanti all’interno delladel Grande Fratello Vip, dove affermava di essere innamorata e di avere qualcuno ad aspettarla, la bellaha scatenato un vero e proprio putiferio e una caccia all’uomo misterioso. C’è davvero questa persona o è stato qualcosa che lei ha detto per allontanare Pierpaolo Petrelli dopo le delusioni ricevute prima durante la puntata di venerdì 2 ottobre e nei giorni successivi quando, per scherzo, lo ha trovato a letto con Guenda? E se quest’uomo del mistero esiste davvero chi è? A cercare di svelare l’arcano c’è, come sempre ...

annakiara119 : RT @bluduejesopazz: Dopo che Elisabetta è stata smerdata dall'aereo non ha avuto scelta nel dire la verità: ha un amore fuori che l'aspetta… - AsyaBalti : RT @bluduejesopazz: Dopo che Elisabetta è stata smerdata dall'aereo non ha avuto scelta nel dire la verità: ha un amore fuori che l'aspetta… - Alexia30559 : RT @DavLucia: I vizi,le virtù,la falsità,l’amore,l’odio è dentro di noi Tocca a noi scegliere cosa mettere fuori M.Lerro #VentagliDiParole… - bluduejesopazz : Dopo che Elisabetta è stata smerdata dall'aereo non ha avuto scelta nel dire la verità: ha un amore fuori che l'asp… - neblaruz : RT @DavLucia: I vizi,le virtù,la falsità,l’amore,l’odio è dentro di noi Tocca a noi scegliere cosa mettere fuori M.Lerro #VentagliDiParole… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore fuori L'amore vince su tutto: boom di proposte dimatrimonio durante la quarantena e levacanze estive Fortune Italia