Juventus-Napoli, Sconcerti spiazza tutti: “Va rigiocata, ecco perché” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Juventus–Napoli va rigiocata? L’opinione pubblica in queste incandescenti ore di attesa per la decisione del Giudice Sportivo in merito all’eventuale assegnazione del 3-0 a tavolino ai danni degli azzurri si è letteralmente divisa. Tra chi sostiene che la punizione possa essere giusta e tra chi invece ritiene che sia più corretto riprogrammare l’incontro a data da destinarsi, tifosi e addetti ai lavori non si fermano e alimentano la vampata delle polemiche tra le due compagini. Ad inserirsi sul tema anche il noto giornalista sportivo Mario Sconcerti, che nel suo consueto editoriale per calciomercato.com ha così commentato i recenti avvenimenti tra bianconeri e partenopei: “La gara tra Juventus e Napoli deve essere giocata. Si è ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 8 ottobre 2020)va? L’opinione pubblica in queste incandescenti ore di attesa per la decisione del Giudice Sportivo in merito all’eventuale assegnazione del 3-0 a tavolino ai danni degli azzurri si è letteralmente divisa. Tra chi sostiene che la punizione possa essere giusta e tra chi invece ritiene che sia più corretto riprogrammare l’incontro a data da destinarsi, tifosi e addetti ai lavori non si fermano e alimentano la vampata delle polemiche tra le due compagini. Ad inserirsi sul tema anche il noto giornalista sportivo Mario, che nel suo consueto editoriale per calciomercato.com ha così commentato i recenti avvenimenti tra bianconeri e partenopei: “La gara tradeve essere giocata. Si è ...

