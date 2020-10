Harris-Pence, il vero dibattito di queste elezioni presidenziali statunitensi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Kamala il meme «Questo dibattito è inguardabile come l’ultimo, ma in un modo nuovo e rinfrescante», ha commentato Margaret Sullivan del Washington Post. È andata circa così, stanotte a Salt Lake City. Kamala Harris e Mike Pence sapevano cosa fare (anche non rispondere alle domande) e sono riusciti a farlo. La prima candidata vicepresidente donna e di colore ed ex magistrato inquirente ha vinto il dibattito 59 a 38, secondo l’instane poll della Cnn. Secondo tanti, non ha potuto essere più aggressiva per non venire bollata come Angry Black Woman. Mentre Pence parlava non ha interrotto, ha fatto facce fantastiche, con aria sfottente ingentilita da sorriso a tutti denti, e sono già diventate dei meme, e non è un male. Mike P. e il lavoro del ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Kamala il meme «Questoè inguardabile come l’ultimo, ma in un modo nuovo e rinfrescante», ha commentato Margaret Sullivan del Washington Post. È andata circa così, stanotte a Salt Lake City. Kamalae Mikesapevano cosa fare (anche non rispondere alle domande) e sono riusciti a farlo. La prima candidata vicepresidente donna e di colore ed ex magistrato inquirente ha vinto il59 a 38, secondo l’instane poll della Cnn. Secondo tanti, non ha potuto essere più aggressiva per non venire bollata come Angry Black Woman. Mentreparlava non ha interrotto, ha fatto facce fantastiche, con aria sfottente ingentilita da sorriso a tutti denti, e sono già diventate dei meme, e non è un male. Mike P. e il lavoro del ...

you_trend : ???? Siete pronti per il dibattito di stanotte tra Kamala #Harris e Mike #Pence? - ispionline : L’elevata età di #Trump e #Biden e il loro caotico duello tv riporta l’attenzione degli americani sul dibattito… - lorepregliasco : Stanotte si segue il dibattito Pence-Harris, giusto? #Debates2020 - robertafidanzia : RT @agambella: (Ho cercato di informarmi su chi fosse stato più convincente nel dibattito tv tra Pence e Harris, non avendolo seguito quest… - MilenaLazzaroni : RT @ilpost: Harris e Pence hanno fatto zero a zero -