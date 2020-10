GP Eifel | Wolff | Sarà un weekend imprevedibile

P300it : F1 | GP Eifel 2020, anteprima Mercedes: parla Toto Wolff ? di Alessandra Leoni ?? -

Il team principal Mercedes commenta il prossimo appuntamento di Formula 1: "Sappiamo anche che il tempo sull’Eifel può essere abbastanza impegnativo in questo periodo dell’anno" ...Il soggetto è in isolamento come prevede il protocollo FIA, non si tratta né di Lewis Hamilton né di Valtteri Bottas ...