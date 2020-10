Gf Vip, si torna a parlare di Lorella Cuccarini. “Nei corridoi…”: l’accusa della Ruta (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’ombra di Lorella Cuccarini torna ad aleggiare nella casa del Grande Fratello Vip: dopo le dichiarazioni di Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta svela un retroscena sulla “più amata dagli italiani”. Se le esternazioni feroci di Tommaso Zorzi su alcune prese di posizione di Lorella Cuccarini riguardo il mondo LGBT avevano scatenato la reazione della showgirl, … L'articolo Gf Vip, si torna a parlare di Lorella Cuccarini. “Nei corridoi…”: l’accusa della Ruta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’ombra diad aleggiare nella casa del Grande Fratello Vip: dopo le dichiarazioni di Tommaso Zorzi, Maria Teresasvela un retroscena sulla “più amata dagli italiani”. Se le esternazioni feroci di Tommaso Zorzi su alcune prese di posizione diriguardo il mondo LGBT avevano scatenato la reazioneshowgirl, … L'articolo Gf Vip, sidi. “Nei corridoi…”: l’accusaproviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : - federica1119 : #gfvip in alternativa al suo non rientro,venerdi farete entrare Francesca almeno solo x un saluto, magari fate uno… - infoitcultura : Franceska Pepe torna al Gf VIP? Televoto manomesso a favore di Adua - ilgiornale : Da Belen a Sonia Bruganelli torna, puntuale, la rassegna dedicata ai vip che sui social si sono dati da fare con ri… - zazoomblog : Grande Fratello Vip: per Adua pollice verso dei bookmaker, Tommaso Zorzi torna protagonista -