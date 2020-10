GF Vip: De Blanck una furia contro l’Orlando: “Non rompere il ca**o” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una concessione della produzione del Grande Fratello Vip agli inquilini della Casa diventa motivo di scontro acceso tra la contessa e Stefania Orlando: volano parole grosse L’aperitivo scatena la furia di Patrizia De Blanck “ripresa” dalla Orlando mentre “ruba” patatine e noccioline. Ma la De Blanck non ci sta e come una furia attacca Stefania a parolacce. GF Vip, aperitivo al veleno: la de Blanck asfalta la Orlando La produzioneArticolo completo: GF Vip: De Blanck una furia contro l’Orlando: “Non rompere il ca**o” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una concessione della produzione del Grande Fratello Vip agli inquilini della Casa diventa motivo di sacceso tra la contessa e Stefania Orlando: volano parole grosse L’aperitivo scatena ladi Patrizia De“ripresa” dalla Orlando mentre “ruba” patatine e noccioline. Ma la Denon ci sta e come unaattacca Stefania a parolacce. GF Vip, aperitivo al veleno: la deasfalta la Orlando La produzioneArticolo completo: GF Vip: Deunal’Orlando: “Non rompere il ca**o” dal blog SoloDonna

infoitcultura : Grande Fratello Vip, niente squalifica alla De Blanck - infoitcultura : Patrizia De Blanck dice “fro**” ma non viene squalificata dal GF Vip: “Lo ha detto a se stessa” - infoitcultura : GF Vip, perché la contessa De Blanck non è stata squalificata? - infoitcultura : GF Vip, nessuna squalifica per il “fr*cio” di Patrizia De Blanck: due pesi, due misure? - infoitcultura : GF Vip: Patrizia De Blanck e la frase choc che la può squalificare -