Fuga dalla bolla, indagini in corso: cosa rischiano i calciatori della Juventus (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Fuga dall’isolamento di alcuni calciatori della Juventus ha fatto scattare un’indagine dopo la segnalazione dell’ASL di Torino. Buffon, Demiral, Danilo, Bentancur, Cuadrado, Dybala e Ronaldo sono i calciatori che si sono allontanati. Ad eccezione del portiere, che si è diretto a casa per continuare l’isolamento, gli altri hanno raggiunto il ritiro delle Nazionali. Juventus: scatta l’indagine “La procura federale ha aperto un procedimento sui calciatori stranieri della Juventus che hanno violato l’isolamento fiduciario per raggiungere il ritiro delle rispettive Nazionali. Al riguardo, è stata già chiesta una relazione al medico del club ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ladall’isolamento di alcuniha fatto scattare un’indagine dopo la segnalazione dell’ASL di Torino. Buffon, Demiral, Danilo, Bentancur, Cuadrado, Dybala e Ronaldo sono iche si sono allontanati. Ad eccezione del portiere, che si è diretto a casa per continuare l’isolamento, gli altri hanno raggiunto il ritiro delle Nazionali.: scatta l’indagine “La procura federale ha aperto un procedimento suistranieriche hanno violato l’isolamento fiduciario per raggiungere il ritiro delle rispettive Nazionali. Al riguardo, è stata già chiesta una relazione al medico del club ...

giroditalia : ?? From Calabria to Basilicata. Stage 6, 188 km. Will it be breakaway? Giro d’Italia 2020. ?? Dalla Calabria alla Ba… - HuffPostItalia : Juventini in fuga dalla quarantena, indaga la procura della Figc - Gazzetta_it : “Fuga” dalla bolla bianconera: la #procura apre un #fascicolo #Juventus #coronavirus #isolamento - WayToAdmire : RT @YenessiL: Can, Özge e il team BY ci hanno dato il sollievo comico di cui avevamo tanto bisogno, la fuga perfetta dalla realtà catastrof… - r_palmegiani : RT @YenessiL: Can, Özge e il team BY ci hanno dato il sollievo comico di cui avevamo tanto bisogno, la fuga perfetta dalla realtà catastrof… -