Elisabetta Gregoraci, l’ex manager: “Briatore le apriva le porte lavorative” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Francesco Chiesa Soprani ha svelato nuovi retroscena sul matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Flavio Briatore. Francesco Chiesa Soprani è l’ex manager di Elisabetta Gregoraci, che non sembra avere un buon ricordo del tempo passato in sua compagnia. Dopo averla accusata di aver iniziato una relazione con Flavio Briatore soltanto per avere un uomo potente … L'articolo Elisabetta Gregoraci, l’ex manager: “Briatore le apriva le porte lavorative” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 8 ottobre 2020) Francesco Chiesa Soprani ha svelato nuovi retroscena sul matrimonio trae l’imprenditore Flavio Briatore. Francesco Chiesa Soprani è l’exdi, che non sembra avere un buon ricordo del tempo passato in sua compagnia. Dopo averla accusata di aver iniziato una relazione con Flavio Briatore soltanto per avere un uomo potente … L'articolo, l’ex: “Briatore lelelavorative” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - SaCe86 : #GFVip #choc, Elisabetta Gregoraci a Petrelli: 'Sono innamorata' - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci furiosa con Pierpaolo Petrelli a letto con Guenda ma non è come sembra - #Elisabetta… - BITCHYFit : Elisabetta Gregoraci mente (sapendo di mentire) al Grande Fratello Vip - BITCHYFit : Elisabetta Gregoraci friendzona Pierpaolo Pretelli: “Sono innamorata fuori dalla casa” -