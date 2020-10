Conte dorme e Parigi attacca (Di giovedì 8 ottobre 2020) di Gianluigi Paragone. Un altro pezzo di Italia economica rischia di finire nelle mani francesi. Stando infatti a indiscrezioni molto attendibili e a consolidati rumors la Banca Popolare di Milano potrebbe finire nel carrello di Credit Agricole, già “beneficiaria” delle dismissioni di Intesa. Se così fosse vorrebbe dire che la strategia della banca francese è chiara anche rispetto ad altre possibili operazioni che compongono il risiko creditizio italiano, preferendo il boccone prelibato di BPM a scapito della più complessa Montepaschi di Siena, le cui dinamiche future sono ancora avvolte nel grigio dei Palazzi governativi. Montepaschi significa affanni e relazioni pregresse che non si scrollano mai di dosso del tutto, significa esposizioni legali tutte da chiarire e compunque rischiose; Banca Popolare di Milano invece è un importante ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 ottobre 2020) di Gianluigi Paragone. Un altro pezzo di Italia economica rischia di finire nelle mani francesi. Stando infatti a indiscrezioni molto attendibili e a consolidati rumors la Banca Popolare di Milano potrebbe finire nel carrello di Credit Agricole, già “beneficiaria” delle dismissioni di Intesa. Se così fosse vorrebbe dire che la strategia della banca francese è chiara anche rispetto ad altre possibili operazioni che compongono il risiko creditizio italiano, preferendo il boccone prelibato di BPM a scapito della più complessa Montepaschi di Siena, le cui dinamiche future sono ancora avvolte nel grigio dei Palazzi governativi. Montepaschi significa affanni e relazioni pregresse che non si scrollano mai di dosso del tutto, significa esposizioni legali tutte da chiarire e compunque rischiose; Banca Popolare di Milano invece è un importante ...

