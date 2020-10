Chi protesta rischia il processo: tutto quello che non è cambiato nei decreti sicurezza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuovo decreto sicurezza: 'protezione umanitaria' e no multe a Ong 6 ottobre 2020 Approvato il nuovo decreto sicurezza: non solo migranti, ci sono anche le norme 'Willy' e sulle droghe 5 ottobre 2020 ... Leggi su today (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuovo decreto: 'protezione umanitaria' e no multe a Ong 6 ottobre 2020 Approvato il nuovo decreto: non solo migranti, ci sono anche le norme 'Willy' e sulle droghe 5 ottobre 2020 ...

ZZiliani : A chi dovesse stupirsi della farsa in programma stasera a Torino per Juventus-Nessuno, ricordo la partita giocata a… - Zetaricordi : Il sindacato UGL, benedetto da Almirante e vicino all’estrema destra, della polizia locale che dovrebbe multare chi… - schumyno : @GianLuc64931654 @DonnaRoma71 @linuxian_5s E a te chi lo ha detto? Hai uno studio che confermi questa opinione? Dei… - Today_it : Chi protesta rischia il processo: tutto quello che non è cambiato nei decreti sicurezza - StefaniaParis15 : @MadameA02 Bisogna pure coltivare fin da piccoli i nuovi negazionisti, complottisti, razzisti, omofobi ecc... se li… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi protesta Stuprata e uccisa, New Delhi punisce chi protesta | il manifesto Il Manifesto Chi protesta rischia il processo: tutto quello che non è cambiato nei decreti sicurezza

Le novità sono sostanziali (o quantomeno reali) sul fronte immigrazione. Ma chi sperava e auspicava modifiche alle norme contro il dissenso e il diritto a manifestare è rimasto profondamente deluso ...

La protesta degli ambulanti "Da domani più bancarelle"

Il Comune ascolta gli ’spuntisti’, venditori regolari ma senza posto fisso. Erano 30 le piazzole vuote, ora il mercato torna a pieno regime ...

Le novità sono sostanziali (o quantomeno reali) sul fronte immigrazione. Ma chi sperava e auspicava modifiche alle norme contro il dissenso e il diritto a manifestare è rimasto profondamente deluso ...Il Comune ascolta gli ’spuntisti’, venditori regolari ma senza posto fisso. Erano 30 le piazzole vuote, ora il mercato torna a pieno regime ...