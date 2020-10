Anteprime Beautiful | 12 ottobre 2020 | Hope ringrazia Douglas

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Lunedì 12– Il desiderio di: la figlia di Brooke è al settimo cielo per aver ritrovato la sua piccola Beth e sa bene che tutto è accaduto grazie alla rivelazione di, spinto dalla sua innocenza di bambino a dire sempre la verità, come gli aveva insegnato sua madre Caroline. La Logan allo stesso tempo è triste per il dolore che prova Steffy, ma finalmente può stringere tra le braccia la sua bambina e con Liam essere la famiglia che han sempre sognato. Ecco cos’è accaduto nella puntatadi ieri Domenica 11– Steffy perde tutto: la Forrester sente che gli sta crollando il mondo addosso, in quanto non solo la piccola Phoebe è la figlia di ...