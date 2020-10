Vasche di laminazione di Senago, sindaco e comitati in diretta su Rai 3 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Abbiamo tanto verde e per questo contrastiamo le Vasche di laminazione”. La protesta dei comitati di Senago arriva in diretta su Rai Tre a “Buongiorno Lombardia”. Stamattina la troupe era presente fuori dal cantiere con un gruppo di cittadini. “Che senso ha costruire una vasca di oltre 800mila metri cubi in un parco regionale”, si … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Abbiamo tanto verde e per questo contrastiamo ledi”. La protesta deidiarriva insu Rai Tre a “Buongiorno Lombardia”. Stamattina la troupe era presente fuori dal cantiere con un gruppo di cittadini. “Che senso ha costruire una vasca di oltre 800mila metri cubi in un parco regionale”, si … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Vasche di laminazione di Senago, sindaco e comitati in diretta su Rai 3 - ilSaronno : Vasche di laminazione: Senago sorride e Limbiate piange - ZPeppem : Non si tolgono le costruzioni dai piani di golena, non si fa manutenzione delle vasche di laminazione delle piene e… - ZPeppem : Non si tolgono le costruzioni dai piani di golena, non si fa manutenzione delle vasche di laminazione delle piene e… - ZPeppem : Non si tolgono le costruzioni dai piani di golena, non si fa manutenzione delle vasche di laminazione delle piene e… -

Ultime Notizie dalla rete : Vasche laminazione Vasche di laminazione: Senago sorride e Limbiate piange ilSaronno Vasche di laminazione di Senago, sindaco e comitati in diretta su Rai 3

“Abbiamo tanto verde e per questo contrastiamo le vasche di laminazione”. La protesta dei comitati di Senago arriva in diretta su Rai Tre a “Buongiorno Lombardia”. Stamattina la troupe era presente ...

Depuratore di Canegrate. Completati i lavori

Olona più pulita grazie alle opere di manutenzione effettuate al depuratore di Canegrate. Nel settembre del 2019 ...

“Abbiamo tanto verde e per questo contrastiamo le vasche di laminazione”. La protesta dei comitati di Senago arriva in diretta su Rai Tre a “Buongiorno Lombardia”. Stamattina la troupe era presente ...Olona più pulita grazie alle opere di manutenzione effettuate al depuratore di Canegrate. Nel settembre del 2019 ...