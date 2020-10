Vaccini per l’influenza, si allarga la rete 124 sedi aggiuntive in 94 comuni - Mappa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vaccinazioni antinfluenzali: da Ats Bergamo la Mappa delle sedi vaccinali per i 262 medici di medicina generale che non vaccinano nei loro ambulatori. Altri 386 medici vaccineranno presso il proprio studi. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vaccinazioni antinfluenzali: da Ats Bergamo ladellevaccinali per i 262 medici di medicina generale che non vaccinano nei loro ambulatori. Altri 386 medici vaccineranno presso il proprio studi.

giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - CarloCalenda : Oggi la mia famiglia farà il vaccino antinfluenzale. È una buona pratica che per noi è diventata obbligatoria da qu… - petergomezblog : #Vaccini antinfluenzali, in Lombardia a vuoto la gara per l’acquisto urgente di 1,5 milioni di dosi. Così la Region… - AcsNewsUmbria : SANITÀ: “LA GIUNTA SPIEGHI COME INTENDE GARANTIRE LE DOSI #VACCINI DI ANTINFLUENZALI NECESSARIE PER LE CATEGORIE A… - Panf57 : RT @msdsalute: Il nostro Presidente e AD @luppi_n parteciperà al #GLOBSEC2020 sul tema “Ristabilire il Valore dei Vaccini” per sottolineare… -