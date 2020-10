Ungheria, la legge anti-Soros apre un altro scontro nella Ue (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Luigi Guelpa La Corte di Giustizia europea stronca la norma. Budapest contesta la sentenza: "È inaccettabile" Si arricchisce di un nuovo capitolo lo scontro tra l'Ungheria e l'Ue. Questa volta è il segmento culturale a scavare l'ennesima trincea istituzionale. Bruxelles ha infatti bocciato ieri le misure introdotte dal governo di Viktor Orban per consentire agli istituti di istruzione superiore stranieri di svolgere le loro attività nel suo territorio, definendole contrarie e discriminatorie al diritto dell'Unione europea. La legge, ribattezzata anti-Soros perché sarebbe stata promulgata per ostacolare in primo luogo la Central European University (CEU), fondata dal magnate americano di origini ungheresi, non rispetterebbe le norme Ue e pertanto andrebbe corretta. ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Luigi Guelpa La Corte di Giustizia europea stronca la norma. Budapest contesta la sentenza: "È inaccettabile" Si arricchisce di un nuovo capitolo lotra l'e l'Ue. Questa volta è il segmento culturale a scavare l'ennesima trincea istituzionale. Bruxelles ha infatti bocciato ieri le misure introdotte dal governo di Viktor Orban per consentire agli istituti di istruzione superiore stranieri di svolgere le loro attività nel suo territorio, definendole contrarie e discriminatorie al diritto dell'Unione europea. La, ribattezzataperché sarebbe stata promulgata per ostacolare in primo luogo la Central European University (CEU), fondata dal magnate americano di origini ungheresi, non rispetterebbe le norme Ue e pertanto andrebbe corretta. ...

