Tommaso Zorzi e Francesco Oppini litigano furiosamente, ma è tutto uno scherzo (VIDEO) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono stati protagonisti di un furibonda lite. Il tutto è successo sotto gli sguardi stupiti dei loro compagni d’avventura, che non stavano capendo cosa stesse succedendo. Il tutto, però, era semplicemente uno scherzo ordito dalle due celebrità. Ma ripercorriamo quello che è accaduto. I due si trovavano in cucina e fin da subito si sentono le grida. L’influencer comincia col dire: “Per una volta che non avevo un problema. Io sono buono e bravo, ma mi rompo il ca**o!“. A questo punto il commentatore sportivo, invece, si siede su una sedia dall’altra parte della stanza e gli urla di non aver niente da dire a lui. Di tutta risposta ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello Vip,sono stati protagonisti di un furibonda lite. Ilè successo sotto gli sguardi stupiti dei loro compagni d’avventura, che non stavano capendo cosa stesse succedendo. Il, però, era semplicemente unoordito dalle due celebrità. Ma ripercorriamo quello che è accaduto. I due si trovavano in cucina e fin da subito si sentono le grida. L’influencer comincia col dire: “Per una volta che non avevo un problema. Io sono buono e bravo, ma mi rompo il ca**o!“. A questo punto il commentatore sportivo, invece, si siede su una sedia dall’altra parte della stanza e gli urla di non aver niente da dire a lui. Di tutta risposta ...

trash_italiano : #GFVIP: Tommaso Zorzi non si trattiene e spara a zero su Pierluigi Diaco - trash_italiano : La sfilata di Loredana Favoloso per Tommaso Zorzi. #noneladurso - trash_italiano : Io voglio il confronto al #GFVIP tra Tommaso Zorzi e Loredana Favoloso. #noneladurso - rosefornoone : RT @Dr4c0h: zalletta:'ogni tanto regia non potete spegnere il microfono a zorzi' tommaso:'amore ma menomale che il mio è acceso, il tuo sem… - annatomasi1 : RT @pascalpanico: La solidarietà tra donne dello spettacolo è visibile su #GFVIP Grazie a @MatildeBrandi2 @stefyorlando #ruta @tommaso_zor… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi, mamma, papà e sorella: perché sono ricchi? (FOTO) DonnaPOP Petrelli e Guenda beccati a letto: la reazione di Maria Teresa Ruta

I due, attori impeccabili, hanno seguito l’esempio degli altri coinquilini. Infatti, qualche ora prima, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini avevano inscenato una rissa finta.

Quando Tommaso Zorzi ha scritto un messaggio a Mahmood prima del GF Vip, l’esilarante racconto

Quando Tommaso Zorzi ha scritto in messaggio a Mahmood prima di entrare nella Casa del Grande Fratello vip (ma ha preso un palo), il racconto.

I due, attori impeccabili, hanno seguito l’esempio degli altri coinquilini. Infatti, qualche ora prima, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini avevano inscenato una rissa finta.Quando Tommaso Zorzi ha scritto in messaggio a Mahmood prima di entrare nella Casa del Grande Fratello vip (ma ha preso un palo), il racconto.