Sinner lotta per due set ma si arrende a Nadal

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Finisce ai quarti di finale l’impresa di Jannikal Roland Garros. Il 19enne altoatesino è stato battuto dallo spagnolo Rafaelcol punteggio di 7-6(7-4) 6-4 6-1.Il 19enne italiano, vincitore dell’ultima edizione delle Next Gen Atp Finals, ha giocato per oltre due ore alla pari con il campione iberico che va a caccia del 13esimo trionfo sulla terra di Parigi e che adesso si giocherà l’accesso in finale nel match con l’argentino Diego Schwartzman.Svanisce contro la diciannovenne polacca Iga Swiatek il sogno di Martina Trevisan. L’azzurra si ferma ai quarti di finale e saluta Parigi del miglior risultato in carriera e l’ingresso per la prima volta nella Top 100 del ranking WTA.“Sono felice lo stesso, davvero - sottolinea Trevisan - Stasera è stata una partita davvero dura.