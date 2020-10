Selvaggia Lucarelli sconvolta racconta cosa le è accaduto, cosa le hanno fatto in stazione è terribile (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Selvaggia Lucarelli è una bravissima giornalista ma è così tanto diretta e vera che, spesso, non piace e si attira le antipatie della gente che la ascolta. E’, a volte, eccessiva e i suoi commenti, affermazioni e giudizi arrivano così diretti che possono essere equiparati a degli schiaffi in piena faccia. Ma, anche se la sua penna e il suo carattere a volte possono anche ferire, nulla sono in confronto a ciò che le è accaduto e che lei stessa ha raccontato sui social. Lei stessa ha scritto così: “Oggi una pagina da 2 milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un tizio (che ha 25mila follower) che fa la pipì su una mia foto alla stazione di Torino, offrendo 2000 euro a chi mi avrebbe taggata più volte. Sono ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è una bravissima giornalista ma è così tanto diretta e vera che, spesso, non piace e si attira le antipatie della gente che la ascolta. E’, a volte, eccessiva e i suoi commenti, affermazioni e giudizi arrivano così diretti che possono essere equiparati a degli schiaffi in piena faccia. Ma, anche se la sua penna e il suo carattere a volte possono anche ferire, nulla sono in confronto a ciò che le èe che lei stessa hato sui social. Lei stessa ha scritto così: “Oggi una pagina da 2 milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un tizio (che ha 25mila follower) che fa la pipì su una mia foto alladi Torino, offrendo 2000 euro a chi mi avrebbe taggata più volte. Sono ...

LegaSalvini : SELVAGGIA LUCARELLI TWITTA SUL DOTTORE MORTO. 'ACCECATA DALL'ODIO PER SALVINI', L'IRA DELLA CISL MEDICI LAZIO - SirDistruggere : Le minacce di Flavio Briatore a suo figlio Falco quando va male a scuola (dall’intervista rilasciata oggi a Selvagg… - frances79154863 : Si parla di una cena di Selvaggia Lucarelli, assolutamente extra-ordinaria: è stata avvistata a Milano, in un 'escl… - MastroTitta9 : Selvaggnia Sucarelli,sempre quella col figlio scemo 'duemila euro per pisciarle addosso': violenza inaudita, gesto… - vittoriosechi2 : RT @Antonio16_92: La Selvaggia Lucarelli si è scandalizzata perché una pagina instagram ha pubblicato il video di uno che piscia su una sua… -