Rinviato a giudizio Giuseppe Maturo | sindaco di Cusano Mutri | dovrà rispondere di concussione

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMariadi. La fascia tricolore dovràdiin concorso per una inchiesta nata dalla denuncia un di imprenditore edile de luogo che lamentava un sistema concussorio che sarebbe stato messo in piedi dallo stesso. L'articolodi: dovràdiproviene da Anteprima24.it.

fattoquotidiano : Salone del libro di Torino, l’ex sindaco Piero Fassino rinviato a giudizio insieme ad altri 28 - Agenzia_Ansa : #SaloneLibro #Torino rinviato a giudizio l'ex sindaco Piero Fassino nel procedimento sulla vecchia gestione della… - Corriere : Maroni ancora a processo: «Pressioni per fare assumere un’amica» - MariaLu47394970 : Salone del libro di Torino, l'ex sindaco Piero Fassino rinviato a giudizio insieme ad altri 28 - Il Fatto Quotidiano - massimocajati : @ilariacapua Benvenuta nel club. Rinviato a giudizio nel 2017 per ipotesi di reato penale di natura amministrativa… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinviato giudizio

Città del Vaticano, 7 ott. (askanews) - Si apre mercoledì prossimo, 14 ottobre, un processo nel tribunale vaticano per accertare le accuse di ...Il Tar Lazio accoglie il ricorso contro il 'niet' di Adm all'iscrizione all'albo Ries di un operatore di gioco in passato coinvolto in un processo penale per frode informatica.