“Non servo a niente qui, me ne vado”. Crisi e pianto disperato al GF Vip: vuole ritirarsi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un altro pianto a dirotto, un’altra minaccia di uscita anticipata dal GF Vip. In questa quinta edizione del reality di Alfonso Signorini sono già stati parecchi i concorrenti in preda a forti Crisi. La prima è stata Flavia Vento che poi in effetti si è ritirata davvero. La showgirl ha resistito meno di 48 ore nella Casa poi, dopo aver versato tante lacrime e nonostante gli altri la rincuorassero, ha deciso di uscire perché sentiva troppa nostalgia dei suoi amici a quattro zampe. Anche Matilde Brandi e Myriam Catania negli ultimi giorni hanno avuto dei ripensamenti sulla loro permanenza nel reality. E, da ultimo, Tommaso Zorzi che a poche ore dalla diretta era sul punto di abbandonare la Casa per squalifica. Motivo? Dolori lancinanti causati dalle emorroidi. (Continua dopo la foto) Lunedì pomeriggio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un altroa dirotto, un’altra minaccia di uscita anticipata dal GF Vip. In questa quinta edizione del reality di Alfonso Signorini sono già stati parecchi i concorrenti in preda a forti. La prima è stata Flavia Vento che poi in effetti si è ritirata davvero. La showgirl ha resistito meno di 48 ore nella Casa poi, dopo aver versato tante lacrime e nonostante gli altri la rincuorassero, ha deciso di uscire perché sentiva troppa nostalgia dei suoi amici a quattro zampe. Anche Matilde Brandi e Myriam Catania negli ultimi giorni hanno avuto dei ripensamenti sulla loro permanenza nel reality. E, da ultimo, Tommaso Zorzi che a poche ore dalla diretta era sul punto di abbandonare la Casa per squalifica. Motivo? Dolori lancinanti causati dalle emorroidi. (Continua dopo la foto) Lunedì pomeriggio ...

