Napoli femminile | pronto ricorso contro lo 0-3 a tavolino contro l’Inter

Il Napoli femminile presenterà ricorso contro la decisione di assegnare la vittoria a tavolino all'Inter: il comunicato ufficiale «Il Napoli femminile ha preso atto del dispositivo che stabilisce lo 0-3 contro l'Inter per i motivi indicati nel comunicato odierno del giudice sportivo. Il Napoli femminile sta valutando se presentare ricorso nei confronti del provvedimento relativo al risultato sportivo, ma ci tiene a chiarire con forza che il medico sociale Felice Sirico era regolarmente in panchina a svolgere il suo ruolo. La presenza in panchina del medico sociale, che ha anche svolto tutte le funzioni di sua competenza secondo il protocollo ...

