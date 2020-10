Napoli | 6 studenti positivi al virus | chiuso liceo Vittorio Emanuele

repubblica : Il 'bidello scanner' che mette la mano sulla fronte degli studenti - pccpla : RT @repubblica: Il 'bidello scanner' che mette la mano sulla fronte degli studenti - RivaroliMassimo : RT @rtl1025: Continua a far discutere il video del #bidello che misura la febbre agli studenti con la mano sulla fronte all'ingresso della… - morodeluso : RT @rtl1025: Continua a far discutere il video del #bidello che misura la febbre agli studenti con la mano sulla fronte all'ingresso della… - matteodessilani : RT @ibico75: Napoli, bidello misura la febbre agli studenti con la mano sulla fronte. E se hanno la febbre, gli toglie il malocchio e li fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli studenti

a Napoli in PIazza Municipio dalle 16; a Palermo in Piazza Pretoria dalle 17; a Bologna in Piazza Maggiore dalle 9.Ogni manifestazione, assicurano gli organizzatori, "avverrà nel rigoroso ...L'esperto ha elogiato gli azzurri e ritiene giusta la decisione di non giocare con la Juve per bloccare i contagi ...