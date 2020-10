Maltempo, è allerta meteo in 13 regioni italiane con forti temporali (Di mercoledì 7 ottobre 2020) allerta meteo, fonte comune.valerafratta.lo.itNella giornata di oggi è in atto l’arrivo del Maltempo sull’Italia. allerta in particolare in 13 regioni dove sono previste piogge e forti temporali. L’acqua sta già cadendo dalle prime ore del mattino in Toscana e Lazio. Non sarà risparmiato nemmeno il Sud Italia dove è previsto un calo delle temperature Il Maltempo in Italia Il Maltempo di oggi interesserà in particolare il Nordest del nostro paese. Una forte depressione proveniente dall‘Europa centro-settentrionale porterà pioggia e temporali su Friuli Venezia Giulia e Trentino. In particolare sarà molto colpita la zona che va da Trieste ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020), fonte comune.valerafratta.lo.itNella giornata di oggi è in atto l’arrivo delsull’Italia.in particolare in 13dove sono previste piogge e. L’acqua sta già cadendo dalle prime ore del mattino in Toscana e Lazio. Non sarà risparmiato nemmeno il Sud Italia dove è previsto un calo delle temperature Ilin Italia Ildi oggi interesserà in particolare il Nordest del nostro paese. Una forte depressione proveniente dall‘Europa centro-settentrionale porterà pioggia esu Friuli Venezia Giulia e Trentino. In particolare sarà molto colpita la zona che va da Trieste ad ...

RaiNews : Piogge e vento forte - Unomattina : #Maltempo: ancora allerta in 13 regioni. 'Non tutti gli eventi sono riconducibili ai cambiamenti climatici ma di si… - TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - DANI56 : RT @RaiNews: Piogge e vento forte - Consumatrici : Allerta gialla in 13 regioni: venti di burrasca e maltempo da Emilia a Basilicata -