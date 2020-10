Maltempo: 26enne travolta e uccisa dalla piena di un torrente (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dramma nel salernitano, una giovane di 26 anni è morta travolta dalla furia dell’acqua. Una nuova tragedia dettata dal Maltempo che solo pochi giorni prima ha messo in ginocchio il Nord-Ovest, colpendo principalmente il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria. travolta da un torrente: muore 26enne Teatro del dramma la zona di Albanella, provincia di Salerno, dove, a causa delle violenti piogge, il torrente Malnome è esondato. Una giovane donna di 26 anni, che in quel momento si trovava a bordo della sua auto, insieme ad un amico, nei pressi, è stata travolta in piena dalle acque. Della giovane si sono perse le tracce mentre il ragazzo che si trovava in auto con lei è riuscito a salvarsi ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dramma nel salernitano, una giovane di 26 anni è mortafuria dell’acqua. Una nuova tragedia dettata dalche solo pochi giorni prima ha messo in ginocchio il Nord-Ovest, colpendo principalmente il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria.da un: muoreTeatro del dramma la zona di Albanella, provincia di Salerno, dove, a causa delle violenti piogge, ilMalnome è esondato. Una giovane donna di 26 anni, che in quel momento si trovava a bordo della sua auto, insieme ad un amico, nei pressi, è stataindalle acque. Della giovane si sono perse le tracce mentre il ragazzo che si trovava in auto con lei è riuscito a salvarsi ...

