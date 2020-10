M5S: Regione Lazio è pronta a seconda ondata Covid? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “Vogliamo sapere quali delle misure accolte con i nostri ordini del giorno approvati nelle sedute straordinarie precedenti, sono state realizzate, quali sono in via di realizzazione e con che tempi e sapere come la nostra Regione si sta preparando per affrontare un’eventuale seconda ondata di contagi, gia’ in aumento in queste ore, e sovrapponibile all’influenza stagionale e se riusciremo a lavorare con quello spirito di collaborazione e di trasparenza nell’operato della Giunta che c’e’ stato nei mesi scorsi attraverso le riunioni settimanali con i capigruppo e capire a che punto siamo e se la nostra Regione e’ pronta”. Cosi’ Roberta Lombardi, capogruppo M5S del consiglio regionale del Lazio, in Aula durante il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “Vogliamo sapere quali delle misure accolte con i nostri ordini del giorno approvati nelle sedute straordinarie precedenti, sono state realizzate, quali sono in via di realizzazione e con che tempi e sapere come la nostrasi sta preparando per affrontare un’eventualedi contagi, gia’ in aumento in queste ore, e sovrapponibile all’influenza stagionale e se riusciremo a lavorare con quello spirito di collaborazione e di trasparenza nell’operato della Giunta che c’e’ stato nei mesi scorsi attraverso le riunioni settimanali con i capigruppo e capire a che punto siamo e se la nostrae’”. Cosi’ Roberta Lombardi, capogruppo M5S del consiglio regionale del, in Aula durante il ...

Pescara. “Esprimo soddisfazione per i risultati del gruppo di lavoro sul potenziamento della linea ferroviaria Roma-Pescara presentati stamattina presso il Ministero dei Trasporti. Si tratta di ...

Campania: Angrisani (M5s), cosa teme De Luca che censura i medici?

Napoli, 07 ott 15:54 - (Agenzia Nova) - "Si apprende dai media e da una nota del sindacato dei giornalisti della Campania di un diktat della Regione Campania che sa di censura:... (Ren) ...

