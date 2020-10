Luca Gallone | il prestigiatore formato social

Leggi su wired

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Negli anni 70 c’era Silvan in TV. Mezzo secolo dopo c’èsu TikTok: 23 anni, faccia da bravo ragazzo, è la prova vivente che la magia dai palchi si è trasferita in strada, dove genera impensabili quantità di follower (8,4 milioni su TikTok, 1,8 milioni su Instagram). Come ci riesca sarà una delle cose che racconterà sabato mattina al Wired Next Fest. Intanto, qualche dettaglio sul personaggio. Nonostante il nome italiano, in realtàè inglese: è nato e cresciuto a Burton-On-Trent nelle Midlands. Ma l’italian sound non mente: «Nonno era di Avellino e Nonna di Tremensuoli, un paesino vicino Scauri e Gaeta. Emigrarono qui dall’Italia negli anni ’50» rivela. Anche la sua magia è oriunda: «Fu mio zio Bruno ...