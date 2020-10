L'Italia prende a pallonate la Moldavia: 6-0 a in amichevole, doppietta di El Shaarawy (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per il ranking in vista del sorteggio mondiale, per non rovinare la media gol e il numero di partite utili consecutive ma soprattutto per ridare luce e colore ad un azzurro sempre più intenso. La Moldavia sarà stata anche un'avversaria morbida, travolta da un 6-0 squillante, ma l'Italia di Mancini, anche in versione sperimentale, non smette di giocare e divertirsi, vincere e gonfiare la rete: cinque reti nel primo tempo, tre dopo appena mezz'ora, sono bastati per convincere il ct, al di là della effettiva qualità dei rivali, della forza d'urto e compattezza mentale di questa squadra capace di imporre i suoi schemi e tenere fede ai dettami del suo allenatore che l'ha educata fin dal primo giorno ad attaccare sempre e comunque. Mancini temeva che si potesse compromettere il lavoro fatto nella passata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per il ranking in vista del sorteggio mondiale, per non rovinare la media gol e il numero di partite utili consecutive ma soprattutto per ridare luce e colore ad un azzurro sempre più intenso. Lasarà stata anche un'avversaria morbida, travolta da un 6-0 squillante, ma l'di Mancini, anche in versione sperimentale, non smette di giocare e divertirsi, vincere e gonfiare la rete: cinque reti nel primo tempo, tre dopo appena mezz'ora, sono bastati per convincere il ct, al di là della effettiva qualità dei rivali, della forza d'urto e compattezza mentale di questa squadra capace di imporre i suoi schemi e tenere fede ai dettami del suo allenatore che l'ha educata fin dal primo giorno ad attaccare sempre e comunque. Mancini temeva che si potesse compromettere il lavoro fatto nella passata ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia prende Enna - Terza tappa del Giro d'Italia prende il via dal capoluogo dedalomultimedia.it Italia-Moldova 6-0, pagelle: Lazzari si rialza, El Shaarawy sfizioso

Le pagelle della «Italia 2» del c.t. Roberto Mancini dopo la vittoria per ... Doppio play con Locatelli, prende la maggior parte delle iniziative e non a caso impacchetta anche due assist.

Torino: ciclismo, il 24 ottobre Giro d'Italia a Sestriere, arrivo previsto alle 17

Pertanto gli appassionati che volessero raggiungere la parte finale del percorso a salire sulle nostre montagne in mattinata prendendo posto nel rispetto del distanziamento sociale. I corridori ...

