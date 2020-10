Inter, ansia Sudamerica: Lautaro, Sanchez e Vidal solo a 48 ore dal Milan (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I viaggi oltreoceano creano sembra un'apprensione maggiore. Sono lunghi, stancanti. E qualora ci fosse un problema, il rientro rischia di trasformarsi in Odissea. Per info chiedere a Lautaro Martinez, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I viaggi oltreoceano creano sembra un'apprensione maggiore. Sono lunghi, stancanti. E qualora ci fosse un problema, il rientro rischia di trasformarsi in Odissea. Per info chiedere aMartinez, ...

Mancano ancora dieci giorni al derby e in casa Milan cresce la speranza per tre recuperi fondamentali. Alessio Romagnoli, Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic, infatti, potrebbero essere a disposizione di ...

Giallo Bastoni, tampone positivo: Milan a rischio

Alessandro Bastoni è in attesa di un nuovo tampone dopo la positività riscontrato all'ultimo. Se confermato il difensore dell'Inter salterebbe il Milan ...

