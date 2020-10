Il nuovo missile ipersonico russo Zircon va a segno per la prima volta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, martedì 6 ottobre, la Russia ha effettuato la prima prova di fuoco coronata da successo del nuovissimo missile ipersonico antinave Zircon. Dalle acque del Mar Bianco, la fregata “Admiral Gorshkov”, unità capostipite dell’omonima classe (o project 22350), ha lanciato per la prima volta un missile da crociera ipersonico 3M22 Zircon (Циркон … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, martedì 6 ottobre, la Russia ha effettuato laprova di fuoco coronata da successo del nuovissimoantinave. Dalle acque del Mar Bianco, la fregata “Admiral Gorshkov”, unità capostipite dell’omonima classe (o project 22350), ha lanciato per launda crociera3M22(Циркон … InsideOver.

Il razzo ha volato per oltre 450 chilometri ad un'altezza di 28 chilometri per 4 minuti e mezzo, alla velocità ipersonica di 8 mach.

