Il Genoa comunica: “Ancora 17 calciatori positivi al Covid” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il Genoa Cfc informa che nessuno dei 17 giocatori già positivi al test Covid-19 risulta al momento negativizzato”. Continua la preoccupazione in casa Genoa dopo il focolaio di Coronavirus che ha colpito la squadra rossoblù all’indomani della sfida contro il Napoli al San Paolo. Questo il comunicato rilasciato dal club ligure sul proprio sito ufficiale: “Come già comunicato si tratta dei calciatori Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta. Per i primi 10 (Francesco ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “IlCfc informa che nessuno dei 17 giocatori giàal test Covid-19 risulta al momento negativizzato”. Continua la preoccupazione in casadopo il focolaio di Coronavirus che ha colpito la squadra rossoblù all’indomani della sfida contro il Napoli al San Paolo. Questo ilto rilasciato dal club ligure sul proprio sito ufficiale: “Come giàto si tratta deiValon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta. Per i primi 10 (Francesco ...

"Nessuno dei 17 giocatori gia' positivi al test Covid-19 risulta al momento negativizzato". Lo rende noto il Genoa in un comunicato stampa diramato oggi pomeriggio per fare il punto della situazione ...

Il Genoa è alle prese con una situazione inedita e davvero complicata: sono 17 i calciatori positivi e nessuno di questi si è ancora negativizzato. Il comunicato. COMUNICATO GENOA – «Il Genoa Cfc ...

