Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci frena Petrelli e lancia la bomba (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip è partita un po' in sordina ma lentamente sta guadagnando terreno. Complici le rivelazioni di Adua Del Vesco su Massimiliano Morra, le liti con Tommaso Zorzi, la discussa eliminazione di Franceska Pepe che ha visto l'intervento del Codacons… lentamente le storie dei protagonisti di questa edizione sono entrate nelle case degli italiani. c'è però una storia che sembra intrigare più delle altre ed è quella di Elisabetta Gregoraci e del suo flirt con Pierpaolo Petrelli, una storia che già nella puntata andata in onda venerdì 2 ottobre sembrava essere pronta per il capolinea, sensazione che troverebbe conferma in una recente dichiarazione della stessa ...

